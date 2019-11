Magistrale kopgoals Van Dijk doen Liverpool dromen van titel

Dortmund spreekt vertrouwen uit in Favre

29 november Sportdirecteur Michael Zorc van Borussia Dortmund heeft het vertrouwen uitgesproken in trainer Lucien Favre. De coach blijft ook in functie als Dortmund zaterdag verliest van Hertha BSC. ,,Wij hebben vertrouwen in Lucien, hij werkt heel hard en wil voor de ommekeer zorgen. We geloven dat ons dat gaat lukken", zei Zorc.