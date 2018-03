Mahrez: Spijt van gedrag na uitblijven transfer

,,Je hebt altijd spijt, maar op dat moment dacht ik dat het het beste was wat ik kon doen'', vertelde de 27-jarige Mahrez bij Sky Sports. ,,Ik bleef thuis omdat ik tijd nodig had om na te denken, het was een moeilijke situatie.''



Mahrez keerde vorige maand terug in het elfal van Leicester uitgerekend in het met 5-1 verloren duel met Manchester City. Afgelopen weekeinde maakte hij kort voor tijd gelijk (1-1) tegen Bournemouth. ,,De club is er goed mee omgegaan. Toen ik merkte dat mijn ploeggenoten en de club achter me stonden was het makkelijker om weer terug te keren. Het ligt achter me.''