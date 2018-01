Makkelie gaat wedstrijd fluiten in Saudi-Arabië

Voormalig topscheidsrechter Mark Clattenburg werkt in Saudi-Arabië als hoofd van de scheidsrechterscommissie. De Engelsman stuurde een uitnodiging naar de Nederlandse voetbalbond. ,,Op voorspraak van Clattenburg heeft de KNVB Makkelie aangesteld voor deze wedstrijd in het Midden-Oosten", meldt de bond, die Mario Diks en Hessel Steegstra als assistent-scheidsrechters meestuurt naar speelstad Dammam.



Björn Kuipers was in 2015 de eerste Nederlander die een duel floot in Saudi-Arabië. 'Team Kuipers' had de leiding in de stadsderby van Jeddah, tussen Al-Ittihad en Al-Ahli. Vorig jaar mocht Kevin Blom hetzelfde duel in goede banen leiden.