Makkelie leidt beladen EK-kwalificatieduel

Becker met Union Berlin veel te sterk voor Boëtius en St. Juste

2 oktober 1. FC Union Berlin heeft tegen FSV Mainz de eerste overwinning van het seizoen gepakt. De ploeg van Sheraldo Becker won in het eigen Stadion An der Alten Försterei met 4-0. Nooit eerder won Union een wedstrijd in de Bundesliga met zo’n grote marge.