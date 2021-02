Makkelie leidt eerste halve finale op WK clubs

Karsdorp 77 minuten Juventus heeft De Ligt slechts vijf minuten nodig in topper tegen AS Roma

20:07 Juventus heeft de topper tegen AS Roma vanavond met 2-0 gewonnen. Rick Karsdorp speelde 77 minuten voor de Romeinen, Mathhijs de Ligt deed slechts vijf minuten mee met De Oude Dame, dat door de zege de derde plek in de Serie A overnam van AS Roma.