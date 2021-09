Malen is los: oud-PSV’er bezorgt Dortmund met eerste goal zege in groep Ajax

Dortmund moest het zonder topscorer Erling Haaland doen. De trefzekere Noor was nog niet hersteld van een spierblessure. Aanvoerder Marco Reus was wel weer van de partij.



Malen zat vanaf de beginfase meteen goed in de wedstrijd. Hij bekroonde zijn sterke optreden met een fraaie goal in de 37ste minuut. De voormalige PSV-spits tikte de bal uit een vloeiende aanval koelbloedig in de verre hoek, 1-0.