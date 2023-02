Malen scoort voor Dortmund maar Adeyemi loopt blessure op bij de assist

LIVE La Liga | Onverslaan­baar FC Barcelona neemt het op tegen laagvlie­ger Cadiz

FC Barcelona verkeert in uitstekende vorm. Frenkie de Jong en consorten wonnen elf wedstrijden op rij in alle competities. Hoewel de Catalanen het donderdag erg lastig hadden met Manchester United (2-2) mogen vanavond tegen laagvlieger Cadiz geen al te grote problemen worden verwacht. Vanaf 21.00 uur volg je het duel live in ons blog.