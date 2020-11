Malta-legende Mifsud (39) voegt nog één goal toe aan imposant totaal en zwaait af

Starters die huis van meer dan 4 ton kopen, betalen tóch over­drachts­be­las­ting: ‘Dit is spannend’

10 november Het plan om de overdrachtsbelasting voor alle huizenkopers onder de 35 jaar af te schaffen, is nog voor de invoering alweer aangepast. Het geldt alleen nog voor huizen die maximaal 400.000 euro kosten. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (Wonen) in een brief aan de Tweede Kamer.