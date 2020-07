Man opgepakt voor moord op broer Aurier

De 26-jarige Aurier werd in de nacht van zondag op maandag voor de deur van een nachtclub in Toulouse neergeschoten. Hij stierf enkele uren later in een ziekenhuis. Christopher en Serge verhuisden met hun familie op jonge leeftijd van Ivoorkust naar Frankrijk.



Ze waren beiden talentvol en speelden voor Lens. Serge belandde via Paris Saint-Germain bij Tottenham Hotspur. Christopher voetbalde afgelopen seizoen voor Toulouse Rodeo, uitkomend op het vijfde niveau van Frankrijk.