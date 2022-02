‘Man van de wedstrijd’ Donny van de Beek voelt zich goed bij Everton - en de liefde is wederzijds

Afgelopen weekend stond Van de Beek in de basis voor de wedstrijd tegen Leeds, die met 3-0 gewonnen werd. Hij gaf een belangrijke pass bij de 1-0, werd na afloop van de wedstrijd uitgeroepen tot man van de wedstrijd en werd door ploeggenoten en met name trainer Frank Lampard overladen met complimenten.

De bij Manchester United op een zijspoor belande oud-Ajacied was ,,een baken van rust”, hij ,,speelde intelligent, met een goede werkethiek en is technisch zeer vaardig", aldus een lyrische Lampard. ,,Hij verdeelde het spel en gaf ons vertrouwen aan de bal.”

En Van de Beek zelf? Die geniet van de goede start, maar rekent zich nog niet rijk: ,,De trainer verwacht veel van me en ik verwacht ook veel van mezelf. We staan nu niet waar we thuishoren en er is nog een lange weg te gaan. Zaterdag hebben we een cruciale wedstrijd tegen Southampton, die moeten we winnen.”