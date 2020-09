Manager van De Bruyne vraagt vrijlating: ‘Hij heeft alles in het belang van Kevin gedaan’

Vanmiddag wordt duidelijk of het verzoek word gehonoreerd. De advocaten ontkennen dat De Koster achter de rug van de speler van Manchester City zaken heeft gedaan. ,,Alles heeft hij in het belang van en in alle transparantie tegenover Kevin De Bruyne gedaan”, klinkt het.

Het onderzoek naar De Koster ging in 2019 van start na een klacht van De Bruyne zelf en zou draaien rond commissies die De Koster onterecht zou hebben opgestreken toen De Bruyne bij het Duitse Wolfsburg speelde, in 2013 en 2014. Vrijdag werd hij na verhoor aangehouden door onderzoeksrechter Michel Claise.

De Koster ontkent dat hij achter de rug van De Bruyne om zich heeft ingelaten met financiële malversaties. ,,Hij heeft alles in het belang van en in alle transparantie tegenover Kevin De Bruyne gedaan”, aldus De Groote, ,,Hij was dan ook met stomheid geslagen toen hij hoorde dat Kevin De Bruyne een klacht had ingediend. Er was geen vuiltje aan de lucht en de twee hebben elkaar constant gezien.”