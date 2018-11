'Manchester City bedriegt systematisch de UEFA’

Waarom het gras op Wembley niet meer zo heilig is

13:39 Mocht u zich vanavond afvragen waarom het veld waarop PSV tegen Tottenham Hotspur speelt zo slecht is, bedenk dan dat het gras van Wembley niet meer zo heilig is als dat het lang geweest is. Zo vonden er afgelopen maand drie American football-wedstrijden plaats in het nationale stadion van Engeland, waar Spurs vanwege de bouw van een nieuw onderkomen al sinds 2017 te gast is.