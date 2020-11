Manchester City blijft elfde na gemiste strafschop De Bruyne tegen Liverpool

Liverpool staat na het gelijkspel op de derde plaats met 17 punten, net als Tottenham Hotspur (doelsaldo +10 om +2 voor de titelverdediger). Leicester City gaat als koploper de interlandbreak in met 18 punten uit de eerste acht wedstrijden. Door een rake strafschop van Jamie Vardy wonnen The Foxes eerde vandaag met 1-0 van Wolverhampton Wanderers.



Direct na de interlandperiode speelt Liverpool op zaterdag 21 november (16.00 uur) op Anfield tegen Leicester City. Manchester City gaat die avond (18.30 uur) op bezoek bij Tottenham Hotspur.



Liverpool kwam vanavond na dertien minuten spelen op voorsprong via een strafschop van Mohamed Salah. Na een halfuur spelen maakte de Braziliaanse spits Gabriel Jesus de gelijkmaker namens City, nadat hij goed wegdraaide na een pass van Kevin de Bruyne. De spelmaker uit België kreeg in de 42ste minuut de ultieme kans om Manchester City ook op voorsprong te zetten na een handsbal van Joe Gomez, maar zijn strafschop ging naast het doel van Alisson Becker. Het was voor De Bruyne zijn tweede gemiste strafschop in de Premier League (uit vijf pogingen), nadat Maarten Stekelenburg op 15 oktober 2016 namens Everton al een penalty van de Belg stopte.



Nathan Aké bleef de hele wedstrijd op de bank bij Manchester City. Georginio Wijnaldum deed de hele wedstrijd mee bij Liverpool, waar Virgil van Dijk dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt door zijn kruisbandblessure. Aké en Wijnaldum melden zich morgen in Zeist, waar Oranje zich zal voorbereiden op de interlands tegen Spanje, Bosnië en Polen.