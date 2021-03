Manchester City blijft in de race voor vier prijzen dankzij late goals Gündogan en De Bruyne

Eerder op de dag plaatste Southampton zich al voor de halve finales van het Engelse bekertoernooi, door met 0-3 te winnen bij Bournemouth. Morgen staan met Chelsea - Sheffield Wednesday en Leicester City - Manchester United de andere twee kwartfinales op het programma. Everton hield vanavond lang stand op Goodison Park, maar in de slotfase sloeg City toch nog twee keer toe. In de 84ste minuut scoorde Gündogan met een kopbal na een schot tegen de paal en zes minuten later zorgde De Bruyne ervoor dat Everton niet meer aan een slotoffensief hoefde te denken in de blessuretijd.



Het team van Pep Guardiola is op weg naar de derde landstitel in vier jaar tijd in de Premier League, waar het een voorsprong van veertien punten heeft op achtervolger Manchester United. City staat in de kwartfinale van de Champions League volgende maand tegenover Borussia Dortmund. Als City afrekent met de nummer vijf van de Bundesliga, speelt het in de halve finale tegen Bayern München of Paris Saint-Germain. City speelt op 25 april de finale van de League Cup tegen Tottenham Hotspur.