Manchester City boekt 18de zege op rij, United en Leicester volgen op tien punten

In het noordoosten van Londen ging Manchester City voor het laatst onderuit. Dat was op 21 november 2020, vandaag exact drie maanden geleden, een 2-0 nederlaag bij Tottenham Hotspur. Manchester City stond op dat moment elfde in de Premier League, terwijl Spurs aan kop ging. Drie maanden later ziet de wereld er heel anders uit. Manchester City gaat aan kop in de Premier League met 59 punten na 25 wedstrijden. Manchester City heeft nu al 18 wedstrijden op rij gewonnen, waarvan 13 in de Premier League. De laatste keer dat City op achterstand kwam, was op 23 januari in de FA Cup tegen Cheltenham Town uit de League Two, maar ook daar werd uiteindelijk nog met 1-3 gewonnen.



Na 1 minuut en 15 seconden werd vandaag dus al de winnende goal gemaakt. Raheem Sterling kopte van dichtbij fraai raak uit een voorzet van de Algerijnse linkspoot Riyad Mahrez, die zijn 30ste verjaardag vierde. Guardiola koos tegen Arsenal voor Kevin de Bruyne als ‘valse spits’ tussen die vleugelaanvallers in. Ilkay Gündogan, de verrassende clubtopscorer van City (13 goals in 26 duels), was snel hersteld van zijn liesblessure en kon de hele wedstrijd meedoen. De Bruyne werd na 63 minuten afgelost door de Braziliaanse spits Gabriel Jesus.