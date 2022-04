Manchester City dankt Nathan Aké en wipt weer over Liverpool heen in intense titelstrijd

Overzicht Premier LeagueIn navolging van Liverpool heeft ook Manchester City geen fout gemaakt in de Engelse titelstrijd. De regerend landskampioen heroverde de koppositie in de Premier League dankzij een eenvoudige 0-4 overwinning op Leeds United. Nathan Aké speelde een hoofdrol.

De Haagse verdediger zorgde na 54 minuten spelen voor een verdubbeling van de voorsprong. Een hoekschop werd knap teruggekopt door zijn verdedigingspartner Ruben Dias, waarna Aké landgenoot Pascal Struijk aftroefde en de 0-2 op het scorebord tikte. Dankzij een treffer van Rodri was Manchester City al binnen een kwartier op voorsprong gekomen.

Omdat Gabriel Jesus zijn doelpuntenreeks van de laatste weken na rust in stand hield en Fernandinho in blessuretijd nog scoorde, stapte Manchester City uiteindelijk met een eenvoudige 0-4 overwinning van het veld. Manchester City heeft daardoor weer een voorsprong van één punt op nummer twee Liverpool. De Premier League telt nog vier speelronden.

Bij de topclub bleven enkele sterspelers met het oog op de return in de Champions League tegen Real Madrid op de bank. Aké nam daarom de plek van Oleksandr Zinchenko over als linksback, terwijl Pep Guardiola eveneens rust gunde aan onder andere Kevin De Bruyne en Bernardo Silva.

Degradatie Norwich

Tim Krul is een jaar na de promotie met Norwich City gedegradeerd uit de Premier League. Zijn landgenoot Wout Weghorst heeft daarentegen een belangrijke stap richting lijfsbehoud gezet. Liverpool mag zich, in ieder geval voor een paar uur, de koploper van de Premier League noemen na de nipte zege bij Newcastle United.

Eén jaar na promotie daalt Norwich City alweer af richting het Championship. De hekkensluiter van de Premier League moest op bezoek bij Aston Villa winnen om kans te houden op lijfsbehoud, al had Tim Krul met zijn team in de laatste weken van het seizoen een wonder nodig om zich te handhaven.

Maar Norwich verloor met 2-0 van Aston Villa door doelpunten van Ollie Watkins en Danny Ings, waardoor het doek is gevallen. Met nog vier duels te spelen, is het gat van dertien punten met nummer 17, Leeds United, niet meer te dichten. Norwich City is recordhouder van degradaties uit de Premier League: zes keer. De laatste vier seizoenen in de Premier League eindigden voor de The Canaries in degradatie.

Volledig scherm Wout Weghorst in discussie met de scheidsrechter © REUTERS

Burnley dicht bij lijfsbehoud

In een rechtstreekse kelderkraker met Watford heeft Burnley uitstekende zaken gedaan in de degradatiestrijd. De ploeg waar Wout Weghorst een uur meedeed, boog vlak voor tijd de 1-0 achterstand (eigen doelpunt James Tarkowski) om.

Binnen drie minuten scoorde eerst Jack Cork, waarna John Brownhill de 1-2 maakte. Met de drie kostbare punten in de tas groeide het gat met Everton, dat achttiende staat, tot vijf punten. Everton heeft wel twee duels minder gespeeld.

Bekijk hieronder de samenvatting:

Liverpool wint

Liverpool had in de eerste helft maar liefst 72% balbezit, maar wist maar één keer te scoren. Naby Keita rondde een prima individuele actie af met een schot dat twee verdedigers op de lijn te machtig was. De spelers van Newcastle protesteerden hevig bij het openingsdoelpunt.



Verdediger Fabian Schar lag immers op de grond en dat zou het gevolg zijn geweest van een overtreding van James Milner. De scheidsrechter wilde daar echter niets van weten en de beelden gaven hem gelijk: Milner speelde de bal.



Na rust kwam Newcastle wat beter in de wedstrijd, maar de beste kansen waren nog altijd voor Liverpool. Sadio Mané en Diogo Jota hadden hun vizier echter niet op scherp staan. Daardoor bleef het ook in de slotfase spannend in Newcastle, maar uiteindelijk bleven de bezoekers zonder problemen overeind.

Het zijn drukke weken voor Liverpool, dat in de halve finale van de Champions League tegenover Villarreal staat. Afgelopen woensdag werd op het eigen Anfield met 2-0 gewonnen, dinsdag staat de return op het programma in Spanje.

Volledig scherm Naby Keita (m) is de gevierde man na de 0-1 voor Liverpool. © ANP / EPA

Overige uitslagen

Wolverhampton Wanderes - Brighton & Hove Albion: 0-3

Southampton - Crystal Palace: 1-2

