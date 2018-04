Manchester City landskampioen na misstap stadgenoot United

Manchester City was onder leiding van 'Pep' Guardiola het hele seizoen al oppermachtig in de Premier League en verloor tot dusver slechts één keer; met 4-3 van Liverpool.



United moest winnen van hekkensluiter 'WBA' om in theorie nog kans te houden op het kampioenschap, maar die opdracht mislukte voor de ploeg van José Mourinho. Door een doelpunt van Jay Rodriguez in de 73ste minuut kon het feest in Manchester - bij The Citizens wel te verstaan - beginnen.



Het is voor Manchester City de vijfde landstitel. De laatste titel werd behaald in 2014.