Manchester City na zinderend duel nog lang niet klaar met de giftige spin die Real Madrid heet

Met samenvattingZelfs het beste, meest complete Manchester City ooit kan coach Guardiola niet zijn eerste Champions League sinds 2011 garanderen. De Engelsen moeten volgende week, na de 1-1 in het Bernabéu, winnen en dat is tegen Real Madrid, vorig jaar al de beul van City, verraderlijk moeilijk.

Geen coach heeft deze eeuw vaker in de halve finales van de Champions League aan de zijlijn gestaan dan de Catalaan. Dit is zijn tiende verschijning in twaalf jaar, maar slechts driemaal bereikte het team van Guardiola de finale. Twee keer was dat FC Barcelona, dat in 2009 en 2011 de beker won, één keer Manchester City, dat in de eindstrijd van Chelsea verloor.

Vorig jaar was het Real Madrid dat City en Guardiola de weg versperde, en de Engelsen zullen er allerminst zeker van zijn dat dat zich dit seizoen niet zal herhalen. Op hun al jarenlange weg naar die zo begeerde cup. City heeft het niet op dit Real dat zich gedraagt als een geduldige, giftige spin. De eerste twintig, dertig minuten houdt de ploeg zich vooral bezig met het spannen van een web waarin de tegenstander zich steeds meer vastloopt. En wanneer de tijd rijp is en de rivaal steeds ongeduldiger en onvoorzichtiger, schiet de witte spin uit zijn schuilplaats om dodelijk toe te slaan.

Volledig scherm Met prachtige goals zorgden Vinicius Junior en Kevin de Bruyne voor een remise. © AFP/ANP

Het was precies zoals de eerste helft verliep. De Engelse bezoekers heersten op het veld, hadden op een gegeven moment driekwart van de tijd balbezit, waren erg overtuigd van zichzelf en creëerden enkele kansjes die doelman Courtois eenvoudig onschadelijk kon maken. Maar de grote druk die City uitoefende leverde te weinig op, ook al omdat Haaland onder de plak zat bij de minstens zo stevige Rüdiger, vervanger van de geschorste Militao.

Aan de andere kant ontbrak Oranje-linksback Aké, geblesseerd thuisgebleven. Maar het was op de andere flank waar het gevaar te verwachten viel, van topscorer Vinicius junior. Kort nadat hij, met een strakke voorzet, al een eerste waarschuwing had gegeven dook hij na 36 minuten verrassend en razendsnel door het midden op. Van afstand verschalkte hij zijn landgenoot Ederson: 1-0. Het eerste schot op doel van Real was direct raak.

Als een geschrokken prooi raakten de Engelsen verdoofd door de gemene beet. Weg was het overwicht, het verzorgde spel, het geduld. Alsof nu al het trauma van vorig jaar weer opdoemde. Twee wedstrijden lang was Manchester City toen de betere in het duel van de Europese grootmachten, en het scoorde liefst vijfmaal, maar het nooit verslagen Real maakte uiteindelijk één doelpunt meer.

Volledig scherm Pep Guardiola jaagt op zijn eerste Champions League sinds 2011, maar moet dan wel zien af te rekenen met het Real Madrid van Carlo Ancelotti. © ANP / EPA

Zelfs het kwartier rust was deze dinsdag voor de Citizens in het Bernabéu aanvankelijk niet voldoende om zich te herpakken. De in de Premier League zo oppermachtige ploeg die in Europa indruk maakte met de vlekkeloze uitschakeling van de andere topfavoriet, Bayern München, was lange tijd op zoek naar zichzelf, en naar Haaland, en naar een weeffout in het door Kroos en Modric gecontroleerde Madrileense web.

Die fout ontstond na 67 minuten, toen Camavinga met een slordige pass zijn eigen verdediging openscheurde; via drie pionnen kwam de bal bij Kevin de Bruyne, die van buiten het strafschopgebied de bal snoeihard precies aan de goede kant van de paal mikte.

De 1-1 en het, ondanks die tegentreffer, gegroeide vertrouwen bij Real Madrid zorgden voor een waardig en open slot van een zinderend duel zonder pauze, met kansjes over en weer tot de laatste minuut, en uiteindelijk zonder een winnaar. Volgende week woensdag beginnen beide rivalen helemaal van voren af aan.

