Manchester City profiteert van misstap Liverpool en spoelt Real-kater enigszins weg

Bourne­mouth na zege op concurrent Nottingham Forest terug in Premier League

Bournemouth keert na twee jaar afwezigheid terug in de hoogste Engelse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Scott Parker versloeg dinsdag concurrent Nottingham Forest met 1-0 en is daardoor zeker van de tweede plaats in het Championship. Kampioen Fulham was al zeker van promotie.

4 mei