Manchester City-trainer Pep Guardiola ondergaat spoedoperatie aan rug

Programma, tussenstan­den en uitslagen in Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 en Bundesliga

Vandaag is er weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities, de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. Frenkie de Jong neemt het met FC Barcelona vanavond in eigen huis op tegen Cádiz. Volg alle tussenstanden via de links hieronder.