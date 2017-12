Manchester City wint ook overtuigend bij Swansea City

WK clubs: Ronaldo gaat Messi en Suárez voorbij

19:45 Cristiano Ronaldo was vanavond in de wedstrijd tegen Al Jazira doeltreffend. Het was zijn zesde goal in het WK voor clubs. Daarmee is de Real-aanvaller topscorer aller tijden en gaat Monterey-speler César Delgado en Lionel Messi en Luis Suárez (beiden Barcelona) voorbij.