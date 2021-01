Manchester City zet clubrecord neer met twaalfde zege op rij, geen goals bij Arsenal - United

De topper tussen Arsenal en Manchester United eindigde vanavond in het Emirates Stadium in Londen in 0-0. Edinson Cavani kreeg in de 85ste minuut nog een goede kans op de winnende goal voor United, maar de spits uit Uruguay zag zijn halve omhaal van dichtbij net naast gaan. Namens Arsenal schoot de Franse spits Alexandre Lacazette nog een vrije trap tegen de lat. Arsenal (17 schoten) en Manchester United (14 schoten) probeerden het dus wel, maar kregen allebei slechts drie pogingen op doel. Manchester United staat nu op 41 punten. Dat zijn drie punten minder dan Manchester City, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Donny van de Beek bleef opnieuw de hele wedstrijd op de bank. Bij Arsenal maakte Martin Ødegaard zijn debuut; hij viel in de 83ste minuut in. De linkspoot uit Noorwegen wordt de rest van dit seizoen gehuurd van Real Madrid. Arsenal, dat maar 9 van de 21 wedstrijden won, staat achtste.



Manchester United is al achttien uitduels in de competitie op een rij ongeslagen, een record. Tussen december 1998 en september 1999 bleef United in zeventien opeenvolgende competitiewedstrijden zonder nederlaag. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer kan de tweede plek in de Premier League morgen kwijtraken als Leicester City wint. De ploeg van Brendan Rodgers speelt in het King Power Stadium tegen Leeds United.