Manchester kleurt lichtblauw met bustour van kampioenen City

De spelers en de staf van ManCity vierden een feest terwijl ze met de beker naar de fans zwaaiden vanaf een open bus. Op foto’s is te zien hoe lichtblauwe rookwolken de straten van Manchester kleurden. ,,Het is geweldig om dit voor de vierde keer mee te maken. We konden het vorig jaar eigenlijk niet doen, vanwege covid, maar het is fantastisch om zo veel mensen te zien die hier met ons willen vieren”, zei Kevin De Bruyne.

De Belgische middenvelder was uitgeroepen tot speler van het seizoen in de Premier League. Die prijs won hij voor de tweede keer. Hij scoorde in de competitie vijftien keer en zorgde voor acht assists. “De medespelers hebben me ertoe gebracht. Ik ben hier nu zeven jaar en ik houd van ze. Ik heb nog een contract voor drie jaar en ik blijf zeker. Dit is de plek waar ik wil zijn en meer prijzen wil winnen.”

Guardiola vierde het met een sigaar en leek eindelijk te kunnen ontspannen na de intense ontknoping in de titelrace. “Iedereen weet dat het een ongelooflijke prestatie is. Dit is de zwaarste competitie en we hebben vier keer gewonnen sinds we hier zijn”, refereerde hij aan zijn periode bij ManCity, waarmee hij de meest succesvolle niet-Britse coach in het Engelse voetbal is geworden. “Ik kan het geluk op de gezichten van de mensen zien.

