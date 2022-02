Manchester United blameert zich mede door pijnlijke misser Cristiano Ronaldo in FA Cup

VideoMiddlesbrough heeft in de vierde ronde van de FA Cup voor een stunt gezorgd. De ploeg uit het Championship versloeg op Old Trafford Manchester United na strafschoppen. In de 20ste minuut miste Cristiano Ronaldo een strafschop. Na 90 minuten stond het 1-1. In de extra tijd werd er niet gescoord.

Cristiano Ronaldo had dan wel een zeldzame strafschop gemist, maar dankzij een doelpunt van Jadon Sancho had United toch een 1-0-voorsprong beet. Tot Middlesbrough iets voorbij het uur gelijkmaakte via Matt Crooks. Een doelpunt dat tot ieders verbazing niet werd afgekeurd wegens duidelijk hands van aangever Duncan Watmore. Zowel scheidsrechter Anthony Taylor als de VAR zag er vreemd genoeg geen probleem in. Een cruciale beslissing, want dankzij het doelpunt wist Middlesbrough verlengingen af te dwingen.

Omdat daarin niet meer gescoord werd, kregen we strafschoppen op Old Trafford. Lange tijd bleven beide ploegen foutloos, tot Man United-youngster Anthony Elanga zijn penalty hoog over trapte. Middlesbrough beleefde een sprookje in het Theater of Dreams, voor ManUnited werd het een nieuwe nachtmerrie.

Basisplek Dijksteel

Bij Middlesbrough had de Nederlander Anfernee Dijksteel een basisplaats. De 25-jarige verdediger kwam in Nederland slechts op amateurniveau uit. In Engeland versierde hij bij Charlton Athletic een profcontract. Sinds 2019 speelt hij bij Middlesbrough.

In de competitie heeft Manchester United een achterstand van liefst 19 punten op stadsgenoot City. Ook in de League Cup waren Ronaldo en co al uitgeschakeld, en dus was de FA Cup de laatst overgebleven realistische kans om in dit nieuwe kwakkelseizoen alsnog een prijs te pakken.

