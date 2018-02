Manchester United dankzij Lukaku langs Chelsea

United neemt de tweede plek weer over van Liverpool, dat zaterdag met 4-1 had gewonnen van West Ham United. De nummer twee heeft dertien punten minder dan koploper Manchester City dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Chelsea heeft zes punten minder dan United, waar Daley Blind niet in de wedstrijdselectie zat.



Willian schoot de bezoekers na ruim een half uur op voorsprong. United kwam zeven minuten later echter weer op gelijke hoogte door een knappe combinatie die via Anthony Martial terechtkwam bij Romelu Lukaku. De spits schoot de bal achter zijn Belgische landgenoot Thibaut Courtois. Lukaku was in de tweede helft ook verantwoordelijk voor de lange pass op invaller Jesse Lingard die hard de winnende 2-1 binnen kopte. Álvaro Morata dacht in de slotfase nog gelijk te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.



Lukaku had de afgelopen weken kritiek gekregen dat hij nooit scoorde in de belangrijke wedstrijden tegen de topclubs uit de Premier League. Met zijn dertiende treffer en een assist snoerde hij die critici de mond.



Chelsea leed op Old Trafford zijn zevende nederlaag van het seizoen. Dat zijn twee verliespartijen meer dan in het hele vorige seizoen, toen coach Antonio Conte de titel pakte met Chelsea. De Londenaren zijn gezakt naar de vijfde plek. Tottenham Hotspur, dat eerder zondag met 1-0 won bij Crystal Palace, heeft twee punten meer.