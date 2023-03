Manchester United draait het weer om: Erik ten Hag dankzij late goals naar kwartfinale FA Cup

Met videoManchester United is door naar de kwartfinales van de FA Cup, drie dagen na de League Cup-winst op Wembley. De ploeg van Erik ten Hag kwam net als vorige week tegen FC Barcelona op achterstand op het sfeervolle Old Trafford, maar door late goals van Alejandro Garnacho en invaller Fred werd opnieuw gewonnen: 3-1 tegen West Ham United. In de kwartfinales is Fulham de volgende tegenstander.

Volledig scherm Alejandro Garnacho juicht na de 2-1 in de 90ste minuut, Tyrell Malacia viert het feestje mee. © AFP Wout Weghorst stond opnieuw in de basis bij Manchester United en bleef de hele wedstrijd staan. In de 95ste minuut gaf Weghorst door goed het overzicht te bewaren nog de assist bij de 3-1 van Fred, waarmee de 30-jarige spits uit Borne een goed optreden bekroonde. Tyrell Malacia deed ook de hele wedstrijd mee bij Manchester United en speelde ook weer een prima wedstrijd.



Erik ten Hag wijzigde zijn team flink ten opzichte van zijn basiself van afgelopen zondag, toen Newcastle United met 2-0 werd verslagen op Wembley in de League Cup-finale. Het betekende voor Manchester United de eerste prijs in zes jaar, maar de ploeg van Ten Hag is gretig en wil dit seizoen meer prijzen pakken. Naast Weghorst behielden ook de Portugese spelmaker Bruno Fernandes en David de Gea hun basisplaats.

De Gea was in de eerste helft belangrijk met een aantal goede reddingen, maar de Spaanse doelman had geen antwoord op het schot van Said Benrahma tien minuten na rust. Na de 0-1 voor West Ham United greep Ten Hag direct in, door Marcus Rashford en Lisandro Martínez in te brengen.

Casemiro leek in de 72ste minuut al de 1-1 te maken, maar de Braziliaanse middenvelder die direct na rust al was ingevallen stond buitenspel op het moment dat Bruno Fernandes de bal voor het doel slingerde. Vijf minuten later viel de 1-1 alsnog. Wout Weghorst liep juichend weg bij de eerste paal, maar het was een eigen goal van de Marokkaanse verdediger Nayef Aguerd die de gelijkmaker betekende op Old Trafford.

Het leek daarna lang op een verlenging uit te draaien, maar Manchester United sloeg toch nog twee keer toe. Eerst was het de 18-jarige Argentijnse aanvaller Alejandro Garnacho die fraai scoorde en vijf minuten later maakte Fred, na goed werk van Weghorst, de 3-1 die aan alle twijfel een einde maakte op Old Trafford.

Spurs en Southampton uitgeschakeld

Voor Tottenham Hotspur en Southampton werden de achtste finales vanavond het eindstation in de FA Cup. Spurs ging met 1-0 onderuit bij Sheffield United, de nummer twee uit het Championship. Southampton verloor in eigen stadion met 1-2 van Grimsby Town, de nummer 16 uit League Two.

Championship-koploper Burnley won door een late goal van Connor Roberts met 1-0 van Fleetwood Town, de nummer 11 uit League One. De Nederlandse linksback Ian Maatsen (20) ontbrak door een zaterdag opgelopen schouderblessure bij het team van Vincent Kompany. De Belg mag het in de kwartfinales gaan opnemen tegen Manchester City, waar hij elf seizoenen speelde.

Manchester United speelt in de kwartfinales opnieuw thuis. Fulham, de ploeg van rechtsback Kenny Tete en de huidige nummer zeven in de Premier League, komt op 17, 18 of 19 maart op bezoek op Old Trafford. Fulham won dinsdagavond in de achtste finales met 2-0 van Leeds United.

Loting kwartfinales FA Cup (17/18/19 maart)

Manchester City - Burnley

Manchester United - Fulham

Brighton & Hove Albion - Grimsby Town

Sheffield United - Blackburn Rovers

Zondag tegen Liverpool op Anfield

In de Premier League waren er vanavond ook twee wedstrijden, met zeges voor koploper Arsenal (4-0 tegen Everton) en nummer zes Liverpool met een scorende Virgil van Dijk. Even later scoorde Mohamed Salah ook nog, waardoor Wolverhampton Wanderers met 2-0 werd verslagen op Anfield.

Komende zondag (17.30 uur) gaat Manchester United op bezoek bij Liverpool, dat al het hele seizoen wisselvallig presteert. Manchester United staat derde in de Premier League met elf punten minder dan Arsenal en zes minder dan Manchester City, maar de teams van Mikel Arteta en Pep Guardiola hebben al wel een competitieduel meer gespeeld.

Volgende week donderdag wacht voor Manchester United het eerste duel met Real Betis in de achtste finales van de Europa League. De heenwedstrijd is op Old Trafford, de return een week later in Estadio Benito Villamarín in Sevilla.

