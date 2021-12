Manchester United geeft Ferguson welkome zege cadeau voor 80ste verjaardag

Ralf Rangnick gooide zijn team om na het slechte optreden in Newcastle maandagavond, toen United nog goed wegkwam met een 1-1 gelijkspel. Hij wijzigde zijn team op liefst zes plaatsen en koos voor een 4-2-2-2 systeem (ook vaak toegepast door Roger Schmidt), maar er was opnieuw geen plek voor Donny van de Beek. De 24-jarige middenvelder uit Nijkerkerveen kwam dit seizoen in zeven competitieduels in actie. Zijn speelminuten op een rijtje: 6, 10, 45, 1, 1, 4, 2.



Burnley kwam voor het eerst sinds zondag 12 december weer eens in actie, maar de ploeg van coach Sean Dyche stond vanavond na acht minuten al op achterstand op Old Trafford. Na een pass van Mason Greenwood wilde Cristiano Ronaldo de bal op de rand van het strafschopgebied voor zijn linkerbeen leggen om uit te halen, maar nog voordat hij dat kon doen had de instormende middenvelder Scott McTominay de bal al in de hoek geschoven: 1-0.



Na 27 minuten kwam United op 2-0. Jadon Sancho trok vanaf links naar binnen en schoot de bal laag in de verre hoek. Zijn schot werd nog licht van richting veranderd door Ben Mee en dus kreeg de aanvoerder van Burnley een eigen doelpunt achter zijn naam te staan. Sancho blijft zodoende op twee goals in 22 duels staan voor United, dat de 21-jarige aanvaller afgelopen zomer voor liefst 85 miljoen euro overnam van Borussia Dortmund.