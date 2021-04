Manchester United-icoon hekelt kritiek op Van de Beek: ‘Iedereen roept maar van alles’

De Nederlandse middenvelder maakte afgelopen zomer een miljoenenoverstap van Ajax naar Old Trafford, maar zijn eerste seizoen is bepaald nog geen succesverhaal. In de Premier League begon hij pas twee keer in de basis, mede omdat hij op het middenveld concurrentie heeft van vedettes als Paul Pogba en Bruno Fernandes. De kritiek op de dure Oranje-international (die ruim 40 miljoen heeft gekost) is dan ook niet van de lucht.

Maar daar is Scholes bepaald niet over te spreken. De man die van 1993 tot 2011 (en daarna van 2012 tot 2013 nog een jaartje) voor The Red Devils speelde, hekelt de kritiek op de Nederlander. ,,Iedereen roept maar van alles over hem", zegt hij op het YouTube-kanaal Webby & O’Neill, gemaakt door Man United-fans. Dat geroep is onterecht, vindt de clublegende. ,,Hij speelt één duel, en daarna tien keer niet. Het is toch onmogelijk voor een speler om in vorm te komen, als je geen fatsoenlijk aantal wedstrijden speelt?”