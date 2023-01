Manchester United laat Alessia Russo niet naar Arsenal gaan en voorkomt recordtransfer in vrouwenvoetbal

De aanvalster maakte dit seizoen vijf doelpunten voor Manchester United. Arsenal wilde Russo graag aantrekken, omdat Vivianne Miedema en Beth Mead door zware knieblessures dit seizoen niet meer in actie komen. Arsenal staat op de derde plaats in de Engelse vrouwencompetitie, met 3 punten minder dan United en Chelsea.



FC Barcelona betaalde afgelopen zomer zo’n 400.000 pond (ruim 450.000 euro) om de Engelse middenveldster Keira Walsh over te nemen van Manchester City. Walsh is daarmee de duurste voetbalster ter wereld. Bij de mannen is dat Neymar. Paris Saint-Germain betaalde in 2017 maar liefst 222 miljoen euro aan FC Barcelona voor de Braziliaan.