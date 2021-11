‘Manchester United legt lijntje naar Zinédine Zidane’

Zidane, die Real Madrid eind juni de rug toekeerde, zou volgens The Times twijfelen. Manchester United is op zijn beurt echter zeer gecharmeerd van de 49-jargie Fransman. Bovendien heeft Zidane een uitstekende relatie met Cristiano Ronaldo en Raphaël Varane, met wie hij al werkte bij de Koninklijke. Ronaldo en Varane spelen sinds dit seizoen in Manchester.

Eerder werd ook Antonio Conte in verband gebracht met Manchester United, maar de Italiaan vertrok naar Tottenham Hotspur. Het bestuur van United ontkent contact te hebben gehad met Zidane over de trainerspositie die mogelijk binnenkort voor het grijpen ligt. Solskjaer, die in 2018 als interim manager de leiding nam op Old Trafford, heeft in drie jaar geen enkele prijs weten te winnen.