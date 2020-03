Manchester United legt pover City over de knie door geknoei Ederson

De totstandkoming van de winnende goal stond symbool voor het matige optreden van City. Sergio Agüero en Ilkay Gündogan werden eerst verrast door een snel genomen vrije trap van uitblinker Bruno Fernandes op Anthony Martial. Vervolgens liet Ederson een houdbaar schot van de Franse spits onder zijn handschoenen door glippen.



Het was niet niet het eerste moment van onoplettendheid. Oleksandr Zinchenko bracht met een beroerde terugspeelbal Martial al na drie minuten per abuis in stelling. De alerte João Cancelo wist een levensgrote kans te voorkomen. Een inschattingsfout van Fernandinho na 28 minuten leidde ook al tot een enorme kans. Martial koos voor eigen succes in plaats van de bal breed te leggen op Fernandes. Een minuut later profiteerde de Fransman wél van geknoei in de lichtblauwe defensie.

Het doorgaans dominantie City miste in de geblesseerde Kevin De Bruyne haar vormgever. United heeft in winteraankoop Fernandes eindelijk wél de beschikking over de spelmaker waar men zo lang naar snakte. De Portugees was opnieuw het creatieve brein van de thuisploeg terwijl City opvallend weinig wist te creëren voor de pauze.

De bezoekers kwamen na de rust goed uit de startblokken. Agüero ramde in de 47ste minuut de gelijkmaker tegen de touwen, maar de treffer werd afgekeurd omdat de Argentijn enkele millimeters buitenspel stond. Amper een minuut later was het City dat ontsnapte. Ederson liet een eenvoudige terugspeelbal onder zijn schoen door rollen en kon met een sliding ternauwernood Martial van zijn tweede doelpunt houden.



Hoewel City de tweede helft beter voor de dag kwam dan voor de rust, was het spel maar zelden oogstrelend. United gokte op de counter en was via onder anderen Daniel James dicht bij de beslissing. In de slotfase gaf City nog eens extra gas. Invaller Gabriel Jesus zette David De Gea een kwartier voor tijd aan het werk.

United wist echter relatief eenvoudig overeind te blijven. In de blessuretijd werd het leed nog erger voor City en in het speciaal Ederson. Een onnauwkeurige uitworp van de Braziliaanse goalie belandde voor de voeten van Scott McTominay, die niet twijfelde in één keer schoot: 2-0.



Het was al de derde zege dit seizoen van United op de stadsgenoot. Op 7 december werd in de Premier League het uitduel gewonnen (1-2) en op 29 januari werd het in de League Cup 1-0, al kon uitschakeling daarmee niet worden voorkomen.



Door de zege stijgt de formatie van Ole Gunnar Solskjær naar de vijfde plaats. City blijft de nummer twee met zeven punten voorsprong op Leicester City en liefst 25 punten minder dan Liverpool.

