Manchester United-Liverpool afgelast na bestorming Old Trafford, City nog geen kampioen vandaag

Ook de Premier League kwam met een statement naar buiten na de ongeregeldheden rond Old Trafford. ,,We begrijpen en respecteren de emoties, maar we veroordelen alle gewelddaden, criminele schade en overtredingen, vooral gezien de nog altijd geldende corona-restricties. Fans hebben veel kanalen om hun standpunten kenbaar te maken, maar de acties van een minderheid die we vandaag de dag zien, kunnen niet op ons begrip rekenen. We leven mee met de politie en de stewards die te maken hebben gehad met een gevaarlijke situatie die in het voetbal niet thuis hoort.”



Het zal nog knap lastig worden om een nieuwe datum te vinden voor de wedstrijd. Maandagavond wordt al genoemd als optie. Manchester United speelt donderdagavond de return bij AS Roma in de halve finales van de Europa League, nadat de heenwedstrijd op Old Trafford donderdag al met 6-2 werd gewonnen.