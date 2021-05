Manchester United-Liverpool afgelast na bizarre bestorming Old Trafford, City nog geen kampioen

Het duel tussen de Engelse grootmachten had om 17.30 uur (Nederlandse tijd) moeten beginnen. Ruim een uur later werd de wedstrijd afgelast. Volgens Sky Sports verbleven de selecties van beide clubs op dat moment nog in hun hotels in de buurt van het stadion, waardoor zij alle chaos goed meekregen. Het ging er hard aan toe, maar nieuws over arrestaties of gewonden is er nog niet.



Manchester United kwam rond 18.30 uur met een statement naar buiten: ,,Na discussie tussen de politie, de Premier League, Trafford Council en de clubs, is onze wedstrijd tegen Liverpool uitgesteld vanwege veiligheidsoverwegingen rond het protest van vandaag”, schreef United op de clubsite. ,,Er zullen nu besprekingen plaatsvinden met de Premier League om tot een nieuwe datum te komen voor deze wedstrijd. Onze fans zijn gepassioneerd over Manchester United en we erkennen volledig het recht op vrije meningsuiting en vreedzaam protest. We betreuren echter de verstoring van het team en de acties die andere fans, het personeel van de club en de politie in gevaar hebben gebracht. We bedanken de politie voor hun steun en zullen hen bijstaan ​​bij eventuele latere onderzoeken.”