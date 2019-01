Manchester United loot Chelsea-uit in FA Cup

Video Cancelo en Ronaldo scoren bij comeback Juventus tegen Lazio

27 januari Juventus heeft vanavond met de nodige pijn en moeite de uitwedstrijd bij Lazio gewonnen. Na een comeback werd het 1-2 in Stadio Olimpico in Rome. De Portugezen João Cancelo en Cristiano Ronaldo maakten de goals voor de koploper in de Serie A.