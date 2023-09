Manchester United meer dan 700 miljoen dollar gedaald op de beurs

Sergio Ramos (37) keert na 18 jaar terug bij Sevilla en mag Luuk de Jong gaan afstoppen in Champions League

Sergio Ramos is terug bij Sevilla Fútbol Club, de club waar de recordinternational van Spanje als tiener doorbrak. De 37-jarige verdediger uit Camas verliet de club op 31 augustus 2005, maar is achttien jaar en drie dagen later dus terug in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ramos heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend.