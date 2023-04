Manchester United moeizaam langs Brentford bij zeldzame reserverol Wout Weghorst

Wout Weghorst zat weer eens een keer op de bank. De Nederlandse spits had de laatste 19 duels in de basis gestaan bij Manchester United, sinds zijn debuut tegen Crystal Palace op 18 januari. Tyrell Malacia viel vlak voor rust al in.

Newcastle United

Newcastle United en Sven Botman waren opnieuw zeer overtuigend. Al na 6 minuten zette Callum Wilson Newcastle bij West Ham op voorsprong. In de 13de minuut viel al de tweede treffer voor The Magpies, gemaakt door Joelinton. In de 39ste minuut scoorde Kurt Zouma voor West Ham, maar meteen na de rust vergrootte Wilson de voorsprong van Newcastle weer. Alexander Isak en opnieuw Joelinton scoorden ook nog na rust. Botman was basisspeler bij Newcastle.