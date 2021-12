Manchester United morst punten op bezoek bij laagvlieger Newcastle United

Allan Saint-Maximin tekende voor de eerste treffer en deed dat op een prachtige manier. Na balverlies van Raphaël Varane was het Saint-Maximin die de bal al wegglijdend langs een paar United-verdedigers schoot. David De Gea was kansloos.

Manchester United ging op jacht naar de gelijkmaker. Hoewel de thuisploeg kansen kreeg om er 2-0 van te maken, was het de ingevallen Edinson Cavani die in de 70ste minuut de 1-1 op het scorebord zette. De Uruguayaan had twee pogingen nodig om de bal langs een paar verdedigers en doelman Martin Dubravka te schieten.

De bezoekers gingen op zoek naar meer en waren daar opnieuw via Cavani dichtbij, maar de spits was niet alert genoeg toen er miscommunicatie was in de Newcastle-verdediging. De bal viel bijna aan de overkant van het veld wél binnen, maar na een schot op de paal en prachtige uithaal van Miguel Almiron wist De Gea met een minstens net zo mooie redding zijn ploeg te behoeden voor een nederlaag. Dubravka maakte diep in blessuretijd bijna nog een kostbare fout, maar Cavani wist niet te profiteren.