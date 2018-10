'Manchester United ontkent ontslag Mourinho'

De club reageerde via dit Engelse nieuwsmedium op berichtgeving in The Mirror dat het bestuur van de Engelse topclub geen vertrouwen meer heeft in de Portugese coach en hem aan de kant schuift. Ongeacht het resultaat van de wedstrijd tegen Newcastle United van vandaag.



De positie van Mourinho staat onder druk door de zwakke prestaties van de club, die zijn slechtste seizoensstart in 29 jaar doormaakt. Manchester United heeft eerder wel gezegd dat de resultaten een bepalende factor zijn in het wel of niet aanblijven van de coach, maar volgens Sky Sports is een beslissing over Mourinho nog niet aan de orde.