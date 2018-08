Manchester United opnieuw pijnlijk onderuit bij Brighton

VideoBrighton & Hove Albion won op 4 mei in de laatste thuiswedstrijd van vorig seizoen met 1-0 van Manchester United. Vanmiddag herhaalden The Seagulls dat kunstje met een overtuigende 3-2 overwinning op de ploeg van José Mourinho, die in de tweede speelronde al een uitgebluste en ongeïnspireerde indruk maakte.

Brighton kwam na 25 minuten spelen op voorsprong door een goal van de ervaren spits Glenn Murray op aangeven van Solly March. Twee minuten later verdubbelde de Ierse verdediger Shane Duffy de voorsprong voor de thuisploeg al, na zeer slecht verdedigen van Manchester United uit een hoekschop.



Romelu Lukaku deed tien minuten voor rust iets terug namens Manchester United, maar een minuut voor rust maakte Pascal Gross uit een strafschop alweer de 3-1 voor Brighton. De Duitse spelmaker was drie maanden geleden ook de maker van de winnende goal namens Brighton tegen Manchester United. In blessuretijd maakte Paul Pogba er uit een penalty nog 3-2 van voor de recordkampioen van Engeland, maar het was te laat om het nog echt spannend te maken.

Koeman op de tribune

Oranje-international Davy Pröpper speelde opnieuw een uitstekende wedstrijd op het middenveld bij Brighton, zo zag ook bondscoach Ronald Koeman op de tribune van het Amex Stadium. Alireza Jahanbakhsh, de duurste aankoop in de clubhistorie bij Brighton, bleef de hele wedstrijd op de bank bij de ploeg van de Ierse coach Chris Hughton. De in januari van PSV overgenomen Jürgen Locadia mocht in blessuretijd nog een minuutje meedoen bij Brighton, als invaller voor doelpuntenmaker Glenn Murray.

Manchester United begon de Premier League vorige week vrijdag nog voortvarend met een 2-1 overwinning op Leicester City, maar het chagrijn van José Mourinho over het uitblijven van versterkingen leek vanmiddag ook overgewaaid op zijn spelers. Mourinho zat soms hoofdschuddend op de bank. Hij smeekte de clubleiding de afgelopen maanden vergeefs om verdedigers. De namen van Toby Alderweireld, Harry Maguire, Diego Godín en Yerry Mina vielen, maar zij kwamen uiteindelijk niet naar Old Trafford. United gaf alleen veel geld uit aan Fred. De club telde bijna 60 miljoen euro neer voor de Braziliaanse middenvelder, die geen goede wedstrijd speelde. Hetzelfde kon worden gezegd van Victor Lindelöf en Eric Bailly, die gezamenlijk voor 70 miljoen euro werden aangetrokken sinds de komst van Mourinho in 2016.

Volledig scherm © Getty Images Manchester United creëerde nauwelijks echte kansen en veel spelers maakten een geërgerde indruk. Manchester United krijgt volgende week maandag op Old Trafford bezoek van Tottenham Hotspur, dat zes punten behaalde uit de eerste twee competitieduels. Ook Chelsea, Bournemouth, Watford en Manchester City slaagden daarin. De ploeg van Pep Guardiola won vanmiddag met 6-1 van Huddersfield Town.

Volledig scherm José Mourinho. © AP

Volledig scherm Romelu Lukaku. © REUTERS

Volledig scherm Shane Duffy viert de 2-0 voor Brighton. © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images