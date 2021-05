Manchester United stelt kampioensfeest City uit, doek valt voor West Brom

SamenvattingenManchester City is nog steeds geen kampioen van Engeland. Nadat The Citizens gisteren zelf verloren van Chelsea hielp ook rivaal Manchester United niet mee aan het kampioensfeest van de stadgenoot. United wist een 1-0 achterstand om te buigen tegen Aston Villa: 1-3.

Volledig scherm Bruno Fernandes viert zijn goal. © EPA De champagneflessen werden vermoedelijk al koud gezet in het lichtblauwe gedeelte van Manchester toen Manchester United vanmiddag na 24 minuten op een 1-0 achterstand kwam tegen Aston Villa. Bertrand Traoré, voormalig speler van Vitesse en Ajax, opende de score. Bij een nederlaag van Manchester United zou Manchester City namelijk alsnog kampioen van de Premier League zijn.



Zover kwam het niet. Donny van de Beek zat heel de wedstrijd op de bank bij The Red Devils en zag hoe zijn teamgenoten de achterstand volledig wegpoetsten in de tweede helft. Bruno Fernandes benutte na 52 minuten een door Paul Pogba versierde penalty en vier minuten later maakte Mason Greenwood er ook 1-2 van. Toen Edinson Cavani er drie minuten voor tijd 1-3 van maakte, konden de champagneflessen definitief weer terug de berging in van het Etihad Stadium. Vlak na die 1-3 van Cavani dacht Aston Villa nog even een penalty te krijgen, maar Ollie Watkins maakte een schwalbe en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. Zo zag Anwar El Ghazi, die in de 78ste minuut gewisseld was, hoe zijn ploeg met tien man het duel beëindigde.

Door de winst van Manchester United is het verschil tussen beide clubs uit Manchester tien punten. City heeft nog maar drie wedstrijden te gaan, United speelt er nog vier. De kans is dan ook aanwezig dat Manchester City kampioen wordt zonder te spelen. Want voordat de ploeg van Pep Guardiola volgende week de uitwedstrijd tegen Newcastle United speelt, speelt United nog twee wedstrijden: dinsdag tegen Leicester City, donderdag tegen Liverpool.

Volledig scherm Edinson Cavani. © Pool via REUTERS

Na zege Arsenal valt het doek voor West Brom

Arsenal heeft zich herpakt na de uitschakeling tegen Villarreal in de halve finale van de Europa League. De ploeg van Mikel Arteta won in het eigen Emirates Stadium met 3-1 van laagvlieger West Bromwich Albion, dat daardoor een jaar na promotie degradeert uit de Premier League.

De thuisploeg kwam na een half uur spelen op voorsprong via een doelpunt van Emile Smith-Rowe. Enkele minuten later verdubbelde Nicolas Pépé de score: 2-0. In de tweede helft kwam West Brom terug via Matheus Pereira: 2-1. De laagvlieger, die moest winnen om überhaupt kans te hebben op handhaving, had nog twintig minuten om het tij te keren. Daarin slaagde het niet, Willian zorgde voor de 3-1 in de slotminuut, waardoor het doek viel voor de ploeg van Sam Allardyce, een jaar na promotie. Hij degradeert voor het eerst in zijn carrière als coach uit de Premier League.

Arsenal heeft nog een kleine kans op plaatsing voor Europees voetbal, maar heeft dat niet meer in eigen hand. De achterstand op nummer 7, Tottenham Hotspur, bedraagt vier punten. Er zijn nog drie duels te spelen in de Premier League.

Volledig scherm © EPA

Everton wint bij West Ham United

West Ham United moet na een 0-1 nederlaag tegen Everton alle zeilen bijzetten om alsnog Champions League-voetbal af te dwingen. Dominic Calvert-Lewin diende de Londenaren met zijn winnende treffer in de 24ste minuut uiteindelijk de nederlaag toe. West Ham was lang op koers voor een historische top vierklassering, maar staat inmiddels op de vijfde plaats. De achterstand op nummer vier Leicester City bedraagt nu liefst vijf punten. Ook nummer zes Liverpool ligt op de loer. De achterstand van The Reds bedraagt weliswaar één punt, maar Liverpool heeft nog een wedstrijd tegoed. De nummer vijf en zes plaatsen zich voor de Europa League. De nummer zeven gaat de nieuwe Conference League in.

Manchester City

Manchester City verzuimde zaterdag al om op eigen kracht de titel binnen te halen. De ploeg van Pep Guardiola gaf op eigen veld een 1-0 voorsprong weg tegen Chelsea. Manchester City verloor uiteindelijk met 1-2. Sergio Agüero was de grote schlemiel. De Argentijnse spits wilde een strafschop op Panenka-wijze benutten, maar faalde hopeloos. ,,Het was een slecht besluit", bood Agüero later zijn excuses aan.

Manchester City speelt op zaterdag 29 mei ook nog de Champions League-finale. Tegenstander is dan opnieuw Chelsea.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.