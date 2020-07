Manchester United swingt er eindelijk weer eens op los

Door Daniël Dwarswaard



Laten we eens beginnen met dit opvallende feitje. De drie aanvallers van Manchester United Anthony Martial (20 goals), Marcus Rashford (20) en Mason Greenwood (15) hebben bij elkaar in alle competities meer goals gemaakt dan het (terecht) geprezen aanvalstrio van landskampioen Liverpool. Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino maakten dit seizoen met zijn drietjes 51 goals.



Dat de kroegen afgelopen weekend in Engeland weer open mochten, is een mooie bijkomstigheid in Manchester. De fans kunnen in de pubs rond de Sir Matt Busby Way bij het iconische stadion Old Trafford de komende weken eindelijk weer eens met opwinding naar hun favorieten kunnen.