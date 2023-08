Manchester United van Ten Hag niet opgewassen tegen sterk Tottenham van Micky van de Ven

Vlak na rust was Tottenham de bovenliggende partij, wat al snel resulteerde in een schot op de lat van rechtsback Pedro Porro. In dezelfde aanval belandde de bal via de voet van Luke Shaw nog eens op de paal. Enkele ogenblikken later was het wél raak voor Tottenham via Pape Sarr. De middenvelder schoot de bal uit een voorzet van Kulusevski hard binnen bij de tweede paal en liet doelman Onana kansloos.