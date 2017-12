Manchester United zonder Matic en Ibrahimovic tegen CSKA

Na een blessure speelde Matic weliswaar het afgelopen weekeinde mee tegen Arsenal, maar coach José Mourinho wil geen risico nemen met de Serviër. Ibrahimovic viel de afgelopen maand na lang blessureleed al enkele malen in, maar ook bij de Zweed wil Mourinho waken voor overbelasting.

Manchester United heeft op Old Trafford tegen de Russen nog een punt nodig om de volgende ronde definitief veilig te stellen. De nummer twee van de Premier League ontvangt vervolgens zondag in de nationale competitie lijstaanvoerder en stadsgenoot Manchester City.

Mourinho ontkende echter dat hij met het oog op de komende topper Matic langs de kant houdt. ,,Hij is geblesseerd en als ik zeg dat hij geblesseerd is dan is dat zo'', aldus de Portugees. ,,Er zijn ook een paar spelers die elke week spelen en aan rust toe zijn. Enkele van hen stel ik tegen CSKA evenmin op. Daar komt bij dat sommige andere jongens een kans verdienen.''