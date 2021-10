Mancini snapt niks van Italiaanse fans die Donnarumma uitfluiten: ‘Het maakte ons van streek’

Kees Kist beleefde krankzinni­ge avonturen bij PSG: 'Ardiles reed zijn BMW expres tegen een muur, vond hij leuk’

3 oktober Kees Kist (69) verdiende bij Paris St. Germain in twaalf maanden wat Lionel Messi daar in nog geen 48 uur binnenharkt. Toch vindt de oud-international uit Steenwijk, die begin jaren 80 voor de goals in Parijs moest zorgen, niet dat hij te vroeg is geboren. ,,Ik ben opgegroeid in een gezin dat bijna niks had. Dan ben je juist blij en dankbaar dat je zo’n krankzinnig avontuur mag meemaken.”