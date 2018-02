ManCity heeft genoeg van schoppende tegenstanders

Video Rode kaart voor trap op gevoelige plek

13:00 Na afloop van het duel in de Copa Libertadores tussen Vasco da Gama en Universidad de Concepción (2-0) ging het vooral over een incident uit de tweede helft. Ronald de la Fuente van de bezoekers mocht gaan douchen nadat hij zijn noppen vol in het klokkenspel van Wágner plantte.