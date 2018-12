Mandzukic kopt Juventus langs Inter

Ten Cate toch weer aan de slag in Abu Dhabi

21:52 Henk ten Cate is de nieuwe trainer van Al Wahda uit Abu Dhabi. De Amsterdammer, die eerder aangaf een einde aan zijn trainersloopbaan te maken, volgt de Roemeen Laurentiu Reghecampf op. De laatste club die Ten Cate trainde was Al-Jazira, dat ook zetelt in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.