Mané en co swingen nog niet: Senegal met moeite naar volgende ronde

FIFA-awards Lewandow­ski beste speler ter wereld? Niet volgens Van Dijk en Van Gaal

Robert Lewandowski werd gisteravond voor de tweede keer op rij door de FIFA verkozen tot beste speler van de wereld. Als het aan Virgil van Dijk en Louis van Gaal had gelegen had echter iemand anders de prijs in ontvangst mogen nemen.

12:49