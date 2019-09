Mané en Salah doen wereldgoal Willems teniet op Anfield

Jetro Willems wordt dit seizoen door Newcastle United gehuurd van Eintracht Frankfurt en debuteerde op 11 augustus namens The Magpies in het duel met Arsenal. De voormalig vleugelverdediger van Oranje en PSV maakte toen geen indruk, bleef vervolgens twee Premier League-wedstrijden op de bank en mocht voor de interlandperiode tegen Watford wel weer een hele wedstrijd spelen. Op bezoek bij Liverpool liet hij zich vanmiddag pas écht voor het eerst zien bij zijn nieuwe werkgever. Hij haalde de bal onder zijn voet door, speelde daarmee Trent Alexander-Arnold uit en ramde de bal keihard met rechts (zijn verkeerde been) in de kruising van het doel achter doelman Adrián: 0-1.

Bij Liverpool, waar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis begonnen, schrikken ze echter niet zo snel van een vroege tegenslag. The Reds hebben immers Sadio Mané en Mohamed Salah in de gelederen. Eerstgenoemde nam zijn ploeg op sleeptouw in de resterende minuten van de eerste helft. Na 28 minuten produceerde de Senegalees, die de interlands met Senegal aan zich voorbij liet gaan, eveneens een wereldgoal. Hij ramde de bal vanaf randje strafschopgebied ook in de kruising: 1-1.



Een goal van Mané op Anfield is voor Liverpool altijd een geruststellende gedachte. Liverpool verloor namelijk nog nooit een wedstrijd in eigen huis waarin de Senegalees tot scoren kwam (32 zeges, twee keer gelijkspel). Mané deed er vijf minuten voor rust zelfs nog een schepje bovenop door ook zijn tweede van de wedstrijd te noteren. Geklungel van Christian Atsu (ex-Vitesse) op het middenveld leidde een Liverpool-aanval in, waarna Mané via wat geluk de bal langs Martin Dúbravka kreeg: 2-1.



Die tweede Liverpool-goal viel onder het kopje ‘gerechtigheid'. Eerder werd namelijk het shirt van Joël Matip bijna uitgetrokken bij een corner, maar van een penalty was volgens arbiter Andre Marriner én videoarbiter Mike Dean geen sprake.