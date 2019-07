Mané maakt even pas op de plaats bij het nemen strafschoppen

Afrika Cup Bondscoach Renard: Ik mag worden afgerekend op uitschake­ling

12:02 Hervé Renard keert na de dramatische uitschakeling van Marokko bij de Afrika Cup in Egypte mogelijk niet meer terug als bondscoach van de 'Leeuwen van de Atlas'. De 50-jarige Fransman voelt zich verantwoordelijk voor de nederlaag in de achtste finales via strafschoppen tegen outsider Benin. ,,Ik heb gefaald, dat zal ik moeten accepteren. Daarop mag ik worden afgerekend, het is niet anders.”