Mané verlengt contract bij Liverpool

,,Dit is een geweldige dag voor me. Ik kijk erg uit naar de komende tijd. Ik wil belangrijk zijn voor het team en Liverpool aan prijzen helpen'', aldus de 26-jarige Sané, die in 2016 voor zo'n 41 miljoen euro overkwam van Southampton. Sindsdien speelde de Senegalees 89 wedstrijden voor The Reds waarin hij veertig keer scoorde en achttien assists afleverde.



Met Liverpool bereikte Mané vorig seizoen de finale van de Champions League. Op het WK in Rusland strandde Mané, die voor zijn komst naar de Premier League speelde voor FC Metz en Red Bull Salzuburg, met Senegal in de groepsfase.